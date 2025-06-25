Съёмки фильма Стивена Спилберга про НЛО завершены

Подошли к концу съёмки нового фильма Стивена Спилберга, посвящённого НЛО. Производство заняло четыре месяца — оно стартовало в конце февраля 2025-го.

Новая картина разрабатывается на основе оригинальной идеи Спилберга, однако никаких других деталей пока нет. Режиссёр известен постановкой многих культовых лент, среди которых «Парк Юрского периода», «Война миров» и «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа». Сценаристом проекта выступил Дэвид Кепп.

Главные роли в картине сыграли Эмили Блант, Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор.

Изначально картина должна была выйти 15 мая 2026-го, но теперь её можно будет увидеть с 12 июня 2026 года. Изначально проект назывался The Dish, а потом его переименовали в Disclosure.