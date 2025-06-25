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Джеймс Ганн обещает, что в «Супермене» нет большого количества запутанных персонажей

Джеймс Ганн обещает, что в «Супермене» нет большого количества запутанных персонажей
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Джеймс Ганн в недавнем интервью IGN рассказал, что зрителям не стоит бояться, что «Супермен» будет долго рассказывать про персонажей и знакомить с ними людей.

По словам нынешнего главы DC Studios, в фильме так же понятно рассказывается о персонажах, а ещё в ленте их в общем и целом не очень много. В этом плане Ганн сравнил кинокомикс с «Оппенгеймером».

В «Оппенгеймере» в три раза больше говорящих ролей, чем у нас».

Кинокомикс можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств уже 11 июля, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны. Супергеройский фильм доберётся до страны 19 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру.

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