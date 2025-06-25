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Режиссёр «Грани будущего» Даг Лайман снимет экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга

Режиссёр «Грани будущего» Даг Лайман снимет экранизацию «Противостояния» Стивена Кинга
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По данным издания Deadline, Даг Лайман, снявший фильм «Грань будущего», станет режиссёром «Противостояния», бестселлера Стивена Кинга. Права на проект у Paramount Pictures.

Лайман также выступит продюсером картины вместе с Тайлером Томпсоном, с которым он ранее работал над фильмом «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли. Пока неизвестно, кто будет адаптировать сценарий.

Один из самых знаковых романов Кинга, опубликованный в 1978 году, «Противостояние» — это постапокалиптическая эпопея в жанре ужасов, в которой рассказывается о битве между добром и злом после того, как созданная человеком чума уничтожила большую часть населения планеты.

В 2020 году по «Противостоянию» Кинга выпустили сериал, в котором сыграли Джеймс Марсден, Одесса Янг, Оуэн Тиг и Александр Скарсгард.

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