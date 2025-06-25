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Twitch может полностью уйти из России — «Известия»

Twitch может полностью уйти из России — «Известия»
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С Twitch в последнее время в России складываются странные обстоятельства. Всё началось с того, что площадка отключила в стране возможность смотреть стримы в высоком качестве Full HD.

Сейчас же газета «Известия» сообщила о том, что Twitch и вовсе может полностью прекратить работу на территории страны. Как раз ограничение в выборе качества и стало той самой предпосылкой. Представители площадки сослались на нецелесообразность коммерческой поддержки региона. Платформа поступала аналогичным образом перед уходом из других стран.

Помимо того, что обычные зрители не смогут смотреть своих любимых стримеров, у них самих, считают в газете, значительно упадёт доход с площадки.

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