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Стартовал сериал «Железное сердце» про преемницу Тони Старка

Стартовал сериал «Железное сердце» про преемницу Тони Старка
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Сегодня на Disney+ состоялся старт сериала «Железное сердце» про преемницу Тони Старка в киновселенной Marvel. Выпустили сразу первые три эпизода, которые доступны на Disney+, но сервис в России, к сожалению, не работает.

«Железное сердце» расскажет об одноимённой героине из комиксов Marvel, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

Главные роли в шоу исполнили Доминик Торн («Чёрная пантера: Ваканда навеки»), Энтони Рамос («Звезда родилась»), Олден Эренрайк («Оппенгеймер») и другие актёры.

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