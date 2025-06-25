Герой готов к полёту — появился новый красочный постер «Супермена» Джеймса Ганна

Рекламная кампания фильма Джеймса Ганна «Супермен» работает на полную катушку. У картины появился свежий яркий постер для китайского проката. На нём уместились все основные герои и даже злодей.

Фото: Warner Bros.

Новый «Супермен» станет первым фильмом обновлённой киновселенной DC. Он расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Герою предстоит столкнуться со своими злейшим врагом Лексом Лютором.

Кинокомикс можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств уже 11 июля. Супергеройский фильм доберётся до России 19 июля — спустя восемь дней после запуска по всему миру.