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Появились самые качественные фотографии iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air в жизни

Появились самые качественные фотографии iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air в жизни
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Известный инсайдер Majin Bu поделился в соцсетях качественными фотографиями iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air в реальности. На фото можно увидеть дизайн смартфона и то, как он будет выглядеть в жизни.

Главным отличием нового поколения iPhone, как уже было известно и как видно на фото, станет верхняя задняя часть устройства с камерой, которую расположат на небольшой панели.

Фотографии iPhone 17 Pro

Фото: Соцсети Majin Bu

Фото: Соцсети Majin Bu

Фотографии iPhone 17 Air

Фото: Соцсети Majin Bu

Фото: Соцсети Majin Bu

Анонс iPhone 17 должен состояться в сентябре 2025 года, где станут известны все детали новой серии смартфонов. Ожидается, что во время ивента Apple также представит более тонкий iPhone 17 Air, который сможет похвастаться дисплеем с повышенной частотой обновления и уменьшенным размером.

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