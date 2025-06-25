Стартовали продажи смартфона Poco F7 с мощным процессором и большой батареей

24 июня в России стартовали продажи смартфона Poco F7 — нового гаджета в среднебюджетном сегменте компании Poco. Стоимость устройства на AliExpress с учётом спецпредложений стартует от 28 200 рублей.

Гаджет оснащён 6,83-дюймовым гибким AMOLED-дисплеем с разрешением 2772х1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4 с 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ встроенной памяти и с батареей объёмом 6500 мАч, поддерживающей функцию быстрой зарядки. Смартфон также защищён от пыли и влаги по стандарту IP68.

Poco F7 получил двойную основную камеру: модуль на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации и ультраширокий модуль на 8 Мп. Фронтальная камера оснащена модулем на 20 Мп.