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Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров

Госдума приняла в первом чтении закон о прокатных удостоверениях для онлайн-кинотеатров
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11 декабря стало известно, что в Госдуму могут внести законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внесут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Это значит, что для выхода фильмов и сериалов на стримингах необходимо будет получать специальное разрешение от Минкультуры.

Вечером 24 июня Госдума приняла закон в первом чтении. В новом документе сообщается, что фильмам будет отказано в выдаче разрешения на показ, если в фильме есть материалы, отрицающие или дискредитирующие «традиционные российские духовно-нравственные ценности». Министерство культуры также получит право вносить изменения в уже выданные удостоверения.

Ранее онлайн-кинотеатры России выступили строго против нового закона. По мнению представителей сервисов, законопроект создаёт риски для инвестиций в производство российского контента, увеличит финансовую нагрузку на стриминги и замедлит выпуск новых фильмов и сериалов.

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