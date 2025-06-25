В футбольную аркаду Rematch сыграли более 3 млн человек

Студия Sloclap сообщила, что аудитория футбольной аркадной игры Rematch превысила 3 млн человек. На достижение этого результата ушло меньше недели.

Важно отметить, что Rematch с релиза доступна в Game Pass, поэтому аудитория выросла в том числе благодаря этому. И всё же игру покупают, даже несмотря на наличие в подписке. На днях сообщалось, что продажи аркады (то есть без учёта подписок) составили миллион копий, что довольно сильно впечатляет.

Фото: Sloclap

Игра представляет собой футбольную аркаду от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект доступен на PS5, Xbox Series и ПК. В российском Steam игра стоит 1399 рублей.