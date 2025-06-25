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В футбольную аркаду Rematch сыграли более 3 млн человек

В футбольную аркаду Rematch сыграли более 3 млн человек
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Студия Sloclap сообщила, что аудитория футбольной аркадной игры Rematch превысила 3 млн человек. На достижение этого результата ушло меньше недели.

Важно отметить, что Rematch с релиза доступна в Game Pass, поэтому аудитория выросла в том числе благодаря этому. И всё же игру покупают, даже несмотря на наличие в подписке. На днях сообщалось, что продажи аркады (то есть без учёта подписок) составили миллион копий, что довольно сильно впечатляет.

Фото: Sloclap

Игра представляет собой футбольную аркаду от студии Sloclap, авторов Sifu. Проект доступен на PS5, Xbox Series и ПК. В российском Steam игра стоит 1399 рублей.

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