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В EA Sports FC 26 добавят Ибрагимовича, Роббена, Тотти и других легенд футбола

В EA Sports FC 26 добавят Ибрагимовича, Роббена, Тотти и других легенд футбола
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Уже совсем скоро состоится анонс EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов от Electronic Arts. Сейчас новинка уже участвует в закрытых тестированиях, и датамайнеры начали делиться новостями о новых футболистах, которые появятся в игре.

Так, в FC 26 добавят более 10 новых кумиров, среди которых недавно ушедшие на пенсию звёзды футбола. В будущем проекте нас ждут Златан Ибрагимович, Арьен Роббен, Андрес Иньеста, Тони Кроос, а также итальянские легенды — Франческо Тотти и Джорджо Кьеллини.

Каких легенд футбола добавят в EA Sports FC 26

  • Златан Ибрагимович
  • Арьен Роббен
  • Андрес Иньеста
  • Марсело
  • Тони Кроос
  • Джорджо Кьеллини
  • Франческо Тотти
  • Оливер Кан
  • Алекс Морган.

Большой анонс EA Sports FC 26 состоится в июле — тогда разработчики и поделятся всеми подробностями игры. Продажи футбольного симулятора стартуют уже в конце сентября.

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