В EA Sports FC 26 добавят Ибрагимовича, Роббена, Тотти и других легенд футбола

Уже совсем скоро состоится анонс EA Sports FC 26 — новой части серии футбольных симуляторов от Electronic Arts. Сейчас новинка уже участвует в закрытых тестированиях, и датамайнеры начали делиться новостями о новых футболистах, которые появятся в игре.
Так, в FC 26 добавят более 10 новых кумиров, среди которых недавно ушедшие на пенсию звёзды футбола. В будущем проекте нас ждут Златан Ибрагимович, Арьен Роббен, Андрес Иньеста, Тони Кроос, а также итальянские легенды — Франческо Тотти и Джорджо Кьеллини.
Каких легенд футбола добавят в EA Sports FC 26
- Златан Ибрагимович
- Арьен Роббен
- Андрес Иньеста
- Марсело
- Тони Кроос
- Джорджо Кьеллини
- Франческо Тотти
- Оливер Кан
- Алекс Морган.
Большой анонс EA Sports FC 26 состоится в июле — тогда разработчики и поделятся всеми подробностями игры. Продажи футбольного симулятора стартуют уже в конце сентября.