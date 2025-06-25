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Вышел трейлер фильма ужасов «Незнакомцы: Часть вторая» — премьера в России 2 октября

Вышел трейлер фильма ужасов «Незнакомцы: Часть вторая» — премьера в России 2 октября
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Кинокомпания Lionsgate представила большой трейлер фильма ужасов «Незнакомцы: Часть вторая». Продолжение серии хорроров выйдет 2 октября в кинотеатрах России.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Будущая картина расскажет новую историю из жизни девушки по имени Майя, которая вновь сталкивается с тремя психопатическими незнакомцами в масках во время дорожной поездки. К главной роли вернулась Мэделин Петш («Ирония судьбы в Голливуде»).

Режиссёром картины выступил Ренни Харлин, который уже упоминал, что сиквел расширит историю убийц и более подробно расскажет об их жизни. При этом сейчас он работает над третьей частью, премьера которой состоится в 2026 году.

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