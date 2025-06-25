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«Поднятие уровня в одиночку» успешно на Западе, но не в Японии — продюсер аниме

«Поднятие уровня в одиночку» успешно на Западе, но не в Японии — продюсер аниме
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На подкасте The Anime Effect гостем стал продюсер аниме «Поднятие уровня в одиночку» Ацуши Канеко. Он рассказал об успехе анимационного сериала.

По словам автора, создатели аниме удивлены популярностью тайтла по всему миру. При этом он отметил, что в Японии «Поднятие уровня в одиночку» гораздо менее востребовано среди зрителей.

То, как наше аниме было воспринято в Японии, ничем не отличалось от реакции на любой другой тайтл. Поэтому когда мы узнали, насколько популярным стал сериал среди наших фанатов по всему миру, честно говоря, эта разница в реакции была очень неожиданной.

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме, в том числе и в России. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Сюжет второго сезона продолжает историю охотника Сон Джин-у, который внезапно обнаруживает у себя особую силу.

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