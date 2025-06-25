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Сериал Железное сердце от Марвел: дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Железное сердце» от Marvel
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25 июня состоялась премьера сериала «Железное сердце». Сюжет нового проекта в киновселенной Marvel расскажет об одноимённой героине из комиксов, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

В шоу войдёт шесть эпизодов — их выпускают по три серии разом в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 2 июля. Получит ли проект продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Железное сердце» от Marvel

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 июня
2-я серия25 июня
3-я серия25 июня
4-я серия2 июля
5-я серия2 июля
6-я серия2 июля
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