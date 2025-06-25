25 июня состоялась премьера сериала «Железное сердце». Сюжет нового проекта в киновселенной Marvel расскажет об одноимённой героине из комиксов, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека.

В шоу войдёт шесть эпизодов — их выпускают по три серии разом в онлайн-кинотеатре Disney+. Финал состоится уже 2 июля. Получит ли проект продолжение, неизвестно.

Расписание выхода сериала «Железное сердце» от Marvel