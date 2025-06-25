Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел пятый патч с поддержкой модов и устранением багов

Для S.T.A.L.K.E.R. 2 вышел пятый патч с поддержкой модов и устранением багов
Аудио-версия:
Комментарии

Студия GSC Game World выпустила пятый крупный патч для игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Обновление 1.5 уже доступно на ПК и Xbox Series X/S.

Видео доступно на YouTube-канале GSC Game World. Права на видео принадлежат GSC Game World.

Разработчики добавили инструменты для моддинга ZoneKit — теперь у игроков появилась возможность создавать свои модификации. В игре также появился сбор трофеев с мутантов.

С новым патчем в S.T.A.L.K.E.R. 2 появилось ещё два вида оружия — трёхлинейная винтовка и пистолет «Кора». Изменилась и перезарядка — теперь после прерванной анимации можно продолжить заряжать своё оружие с того же места. Увеличили также окно схрона в меню инвентаря.

Создатели игры продолжили улучшать систему A-Life — теперь поведение различается у всех ботов, а не только у тех, которых видит игрок. В S.T.A.L.K.E.R. 2 также добавили новый вид аномалий — водяной электровихрь.

Материалы по теме
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Подарок для фанатов «Дюны»: обзор Dune: Awakening
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android