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Бесплатные игры PS Plus в июле 2025 года: Diablo 4, The King of Fighters 15 и Jusant

В июле в PS Plus раздадут Diablo 4, The King of Fighters 15 и Jusant
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Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в июле 2025 года. Игры можно будет забрать с 1 июля.

В этот раз геймеров ждёт экшен Diablo 4, файтинг The King of Fighters 15 и платформер-головоломка Jusant. Проекты станут доступны до 4 августа.

Новые игры в базовом PS Plus Essential в июле 2025 года:

  • Diablo 4 — средневековый экшен-RPG от студии Blizzard, с мультиплеером и большим количеством собираемых предметов 
  • The King of Fighters 15 — продолжение классического файтинга, напоминающего Street Fighter
  • Jusant - платформер-головоломка, где путешественник забирается на пустынную башню.

Фото: Sony

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