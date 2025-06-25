В июле в PS Plus раздадут Diablo 4, The King of Fighters 15 и Jusant

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в июле 2025 года. Игры можно будет забрать с 1 июля.

В этот раз геймеров ждёт экшен Diablo 4, файтинг The King of Fighters 15 и платформер-головоломка Jusant. Проекты станут доступны до 4 августа.

Новые игры в базовом PS Plus Essential в июле 2025 года:

Diablo 4 — средневековый экшен-RPG от студии Blizzard, с мультиплеером и большим количеством собираемых предметов

— средневековый экшен-RPG от студии Blizzard, с мультиплеером и большим количеством собираемых предметов The King of Fighters 15 — продолжение классического файтинга, напоминающего Street Fighter

— продолжение классического файтинга, напоминающего Street Fighter Jusant - платформер-головоломка, где путешественник забирается на пустынную башню.