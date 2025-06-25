«Он воскрешает мою веру в индустрию»: Роберт Дауни-младший — о популярности Педро Паскаля

Издание Vanity Fair выпустило статью об актёре Педро Паскале («Одни из нас»). В материале несколько коллег знаменитого артиста всячески хвалили его.

Автором одной из похвал стал звезда серии фильмов Marvel Роберт Дауни-младший. Он рассказал, что рад работать с Паскалем в ленте «Мстители: Судный день» и что популярность актёра — доказательство хорошего состояния индустрии кино.

Постепенное превращение Паскаля в знаменитость, которая сейчас находится на невероятно успешном этапе своей карьеры, — подтверждает мою веру в нашу индустрию.

Паскаль тоже не остался в стороне и похвалил Дауни-младшего в ответ. Он отметил, что актёр настолько приветлив, что перед ним не нужно ничего стесняться.

Обоих артистов можно будет увидеть в фильме «Мстители: Судный день», который должен выйти в США 18 декабря 2026 года. Педро Паскаль вернётся к роли Рида Ричардса — члена команды «Фантастическая четвёрка», а Роберт Дауни-младший воплотит известного злодея Доктора Дума.