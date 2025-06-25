Игра Hellblade 2 выйдет на PlayStation 5 уже 12 августа

Студия Ninja Theory сообщила дату выхода игры Hellblade 2 на PlayStation 5. Релиз мистического приключения состоится 12 августа.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Ninja Theory.

Одновременно с выходом на PS5, расширенная версия игры появится на ПК и Xbox Series X/S. Помимо оптимизации для PlayStation 5 Pro, переиздание получит улучшенный фоторежим, усложнённый режим игры «Чёрная гниль» и комментарии разработчиков.

Фото: Ninja Theory

Предзаказы на PlasyStation 5 уже стартовали. Стоимость игры составляет 1399 турецких лир (примерно 2760 рублей).

Hellblade 2 вышла 21 мая 2024 года. Тайтл был доступен на ПК и Xbox Series, а также в подписке Game Pass. События сиквела продолжают сюжет первой части. Сенуа возвращается домой, однако в родных краях её считают изгоем и относятся с опаской. Затем на деревню протагонистки нападают викинги и гиганты, после чего она вступает с ними в противостояние.