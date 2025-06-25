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Вышел первый трейлер комедии «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст

Вышел первый трейлер комедии «Грабитель с крыши» с Ченнингом Татумом и Кирстен Данст
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Компания Paramount Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Грабитель с крыши». Премьера комедии в России состоится 9 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет комедии основан на истории реального вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Его жизнь меняется, когда он скрывается от полиции и знакомится с матерью-одиночкой, в которую влюбляется.

Главные роли в ленте исполнили Ченнинг Татум («Мачо и ботан»), Кирстен Данст («Вечное сияние чистого разума») и Питер Динклэйдж («Игра престолов»). Режиссёром картины выступил Дерек Сиенфрэнс — автор фильмов «Свет в океане» и «Валентинка».

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