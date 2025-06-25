Завершены съёмки новой «Мумии» — премьера 17 апреля

Режиссёр Ли Кронин объявил на своей странице в соцсети, что съёмки перезапуска культовой франшизы «Мумия» завершены. Премьера картины состоится 17 апреля 2026 года.

Фото: соцсети Ли Кронина

Предыдущие фильмы серии «Мумия» рассказывали об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа — проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. В 2017 году вышел провальный перезапуск франшизы с Томом Крузом в главной роли.

Главную роль в новой «Мумии» сыграл Джейк Рейнор — он известен по фильму «Трансформеры: Эпоха истребления». В ленте также снялись Вероника Фалькон («Круиз по джунглям») и Мэй Каламави («Лунный рыцарь»). Режиссёром выступил Ли Кронин — автор хоррора «Восстание зловещих мертвецов».