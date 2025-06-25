Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Завершены съёмки новой «Мумии» — премьера 17 апреля

Завершены съёмки новой «Мумии» — премьера 17 апреля
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр Ли Кронин объявил на своей странице в соцсети, что съёмки перезапуска культовой франшизы «Мумия» завершены. Премьера картины состоится 17 апреля 2026 года.

Фото: соцсети Ли Кронина

Предыдущие фильмы серии «Мумия» рассказывали об авантюристе Рике О’Коннелле, когда он едет в Хамунаптру, город мёртвых, с библиотекарем и её старшим братом, где они случайно пробуждают Имхотепа — проклятого первосвященника со сверхъестественными способностями. В 2017 году вышел провальный перезапуск франшизы с Томом Крузом в главной роли.

Главную роль в новой «Мумии» сыграл Джейк Рейнор — он известен по фильму «Трансформеры: Эпоха истребления». В ленте также снялись Вероника Фалькон («Круиз по джунглям») и Мэй Каламави («Лунный рыцарь»). Режиссёром выступил Ли Кронин — автор хоррора «Восстание зловещих мертвецов».

Материалы по теме
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Потрясающий «Джон Уик»: обзор «Балерины» с Аной де Армас
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android