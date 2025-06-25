Глава Complexity Gaming высказался об «эре Vitality» в Counter-Strike 2

Генеральный директор киберспортивной организации Complexity Gaming Джейсон Лейк подвёл итоги прошедшего BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2. Он высоко оценил финальное противостояние турнира.

Несмотря на несколько односторонних оценок, я считаю, что финал был отличным. Vitality установили свою эру доминирования, а The Mongolz доказали, что они молодая и сильная команда с преданной фанатской базой. Поздравим финалистов, хорошо сыграли.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходил в США с 3 по 22 июня. В финале встретились Team Vitality и The Mongolz — матч завершился со счётом 2:1 в пользу европейского коллектива.

Для Vitality эта победа стала седьмой подряд на крупных турнирах, что ещё раз подчёркивает их доминирование на мировой сцене CS2.