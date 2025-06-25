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kennyS — о перестановках в G2: «Очень жаль snax, но huNter- справится с капитанством»

kennyS — о перестановках в G2: «Очень жаль snax, но huNter- справится с капитанством»
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Бывший профессиональный игрок в CS:GO и CS2 Кенни kennyS Шраб прокомментировал слухи о перестановках в составе G2 Esports.

В частности, речь идёт о возможном переходе Неманьи huNter- Ковача на позицию капитана команды.

Переход huNter- на роль капитана — логичное продолжение его карьеры. У него отличные лидерские качества и потрясающая самоотдача! Всегда болею за него. С другой стороны, очень жаль snax. Надеюсь, он сможет найти себя в другой команде — многим его опыт пошел бы на пользу.

О возможных изменениях в составе G2 стало известно 24 июня. По информации инсайдеров, команду может покинуть Януш Snax Погожельски, а его место, предположительно, займёт Каспер xKacpersky Габара.

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