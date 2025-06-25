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Онлайн-кинотеатр HBO Max запустят в Грузии, Армении и Казахстане

Онлайн-кинотеатр HBO Max запустят в Грузии, Армении и Казахстане
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Компания Warner Bros. расширит покрытие своего стримингового сервиса HBO Max. В июле он станет доступен для жителей ещё 12 стран.

В число территорий, где начнёт работать сервис, входят Албания, Кипр, Эстония, Исландия, Латвия, Литва, Мальта, Таджикистан, Кыргызстан, а также Армения, Грузия и Казахстан. Не исключено, что в проектах сервиса появится русский перевод.

Для пользователей HBO Max станут доступны два вида подписок: стандартная и премиум (расширенная). Цена на первый вариант составит € 9,99 в месяц (примерно 910 рублей), а на второй — € 11,99 (примерно 1090 рублей). Зрители новых рынков смогут смотреть такие сериалы, как «Одни из нас», «Белый лотос» и «Миротворец», а также фильмы серии «Гарри Поттер», «Minecraft в кино» и «Дюна».

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