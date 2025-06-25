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The Mongolz готовит молодёжный состав по CS2 — анонс уже скоро

The Mongolz готовит молодёжный состав по CS2 — анонс уже скоро
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Киберспортивная организация The Mongolz объявила о планах создать академическую команду по Counter-Strike 2. Сообщение об этом появилось на странице азиатского клуба в социальных сетях.

У The Mongolz ранее не было академического состава по CS2. В коротком посте представители клуба отметили, что состав будет анонсирован «скоро», но подробностей — в том числе имён игроков — пока не раскрывают.

Интерес к развитию молодёжных составов среди топ-клубов продолжает расти. Ранее инсайдер Владислав harumi Радвилович сообщил, что подобные планы есть и у FaZe Clan, где также рассматривают запуск академического подразделения.

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