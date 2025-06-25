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Team Spirit может усилиться 17-летним CS2 талантом из Nemiga

Team Spirit может усилиться 17-летним CS2 талантом из Nemiga
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Согласно информации HLTV.org, Team Spirit проявляет интерес к трансферу Ивана zweih Гогина, 17-летнего российского игрока из состава Nemiga Gaming. Сообщается, что организация рассматривает его как потенциальное усиление основного состава по CS2.

По данным портала, ссылающегося на анонимные источники, zweih может занять место одного из двух действующих игроков Spirit — Бориса magixx Воробьёва или Мирослава zont1x Плахоти, исходя из его игровых ролей.

На момент публикации материала Гогин продолжает выступать за Nemiga Gaming. Его выступление на BLAST.tv Austin Major 2025 привлекло внимание экспертов: команда прошла путь от первой до третьей стадии турнира, а индивидуальный рейтинг zweih по итогам 17 карт составил 1,15 — лучший результат среди всех игроков Nemiga.

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