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Zeus высказался о форме о The Mongolz и NAVI

Бывший профессиональный игрок в Counter-Strike Даниил Zeus Тесленко поделился своим мнением о финале BLAST.tv Austin Major 2025, где Team Vitality обыграла The Mongolz.

«Многие думали о победе The Mongolz в финале, но у меня есть вопросы, например, как The Mongolz могут выиграть этот мэйджор, если ropz проиграл два последних мейджора за FaZe? У Vitality просто больше опыта, и Vitality уступила до этого на мэйджоре в Китае. После этого поражения она взяла ropz и выиграла много-много турниров. Я думал, что у apEX есть хорошие шансы выиграть этот мэйджор. The Mongolz играют очень круто, они прогрессируют с каждым турниром и играют всё лучше. The Mongolz проиграли в финале, но получили опыт».

Также Zeus отметил, что The Mongolz нужно больше совместной практики

«Если парни не разойдутся и будут больше играть вместе, то, возможно, у них будет шанс через полгода, или на следующем мейджоре, или через год. Они, конечно, могут выиграть мэйджор, потому что играют очень хорошо, но сейчас Vitality лучше»

Кроме того, Тесленко прокомментировал ситуацию в Natus Vincere, предложив возможные пути усиления состава.

Natus Vincere нужно поменять одного-двух игроков или просто изменить менталитет. Им нужно время, потому что у них хорошие, опытные игроки и очень хороший тренер. B1ad3, возможно, является тренером № 1 или № 2 в мире.

Напомним, что BLAST.tv Austin Major 2025 прошёл с 3 по 22 июня в США. В турнире участвовали 32 команды, разыгравшие $ 1,25 млн призового фонда. В финале Vitality обыграла The Mongolz со счётом 2:1.