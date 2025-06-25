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Владелец Vitality: мы стремимся к лидерству, как ПСЖ в футболе

Владелец киберспортивной организации Team Vitality Фабьен Neo Девиде провёл интересную параллель между успехами своего клуба на сцене CS2 и победой парижского «ПСЖ» в футбольной Лиге чемпионов.

Своё мнение он высказал после победы Vitality на BLAST.tv Austin Major 2025.

Мы доминируем в своей дисциплине, у нас профессиональная структура, и мы привлекаем миллионы болельщиков по всему миру. Как и «ПСЖ» в футболе, мы стремимся к лидерству, сочетая талантливых игроков, стратегическое управление и амбициозные цели.

Team Vitality продолжает демонстрировать выдающиеся результаты в Counter-Strike 2. На прошедшем BLAST.tv Austin Major 2025, который завершился 22 июня, команда одержала победу в финале над The Mongolz со счётом 2:1, завоевав свой седьмой титул подряд на крупных турнирах.