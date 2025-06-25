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С рэпера Пи Дидди сняли часть обвинений — в поджоге и попытке похищения

С рэпера Пи Дидди сняли часть обвинений — в поджоге и попытке похищения
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Телеканал CNN сообщил, что с рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) сняли часть обвинений. Очередное заседание состоялось 24 июня.

Шона обвиняли в поджоге машины Porsche рэпера Kid Cudi. Кроме того, он якобы похитил свою помощницу Каприкорн Кларк, угрожая при этом пистолетом. На заседании обвинения были сняты в связи с недостаточным количеством доказательств.

По данным СМИ, следующее важное заседание состоится 27 июня. Именно на нём заслушают заключительные аргументы.

Расследование про Пи Дидди началось в конце 2023 года, когда появились первые судебные иски против Комбса, однако их пытались как можно быстрее замять. К началу 2024-го в домах рэпера начали проходить первые обыски — ему были предъявлены обвинения в причастности к секс-торговле, в сексуализированном насилии и рэкете. Сейчас Комбс находится под арестом и отрицает все обвинения.

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