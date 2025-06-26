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Илья Perfecto Залуцкий перешёл в Virtus.pro по CS 2

Перфекто перешёл в Virtus.pro по Counter-Strike 2 — он заменит Фламуса
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Киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил об изменениях в составе по Counter-Strike 2. К команде присоединился Илья Perfecto Залуцкий — он заменит Тимура FL4MUS Марьева, которого перевели в запас.

Руководитель VP Николай Петросян отметил, что переход Перфекто позволит игрокам сменить роли на более эффективные.

Болельщики CS знают Илью в качестве одного из лучших опорников в мире. Его приход позволит нам перераспределить игровые позиции и раскрыть индивидуальный потенциал наших игроков.

Обновлённый состав Virtus.pro по CS 2:

  • Денис electroNic Шарипов (капитан);
  • Пётр fame Болышев;
  • Евгений FL1T Лебедев;
  • Кайсар ICY Файзнуров;
  • Илья Perfecto Залуцкий;
  • Иван F_1N Кочугов (тренер);
  • Давид n0rb3r7 Даниелян (запас);
  • Тимур FL4MUS Марьев (запас).

Наиболее ярким периодом в карьере 25-летнего Перфекто стало выступление за NAVI — вместе с Электроником он выиграл PGL Major Stockholm 2021 и ряд других топ-турниров. Летом 2023 года Илья перешёл в Cloud9, а с весны 2024-го ушёл в инактив, лишь изредка выступая на профессиональной сцене.

Virtus.pro заняла 9-11 место по итогам мэйджора в Остине — в клубе заявили, что команда не выполнила задачи на сезон.

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