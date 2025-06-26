Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр нового Джеймса Бонда — Дени Вильнёв

Нового «Джеймса Бонда» снимет режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв
Аудио-версия:
Комментарии

Amazon и MGM нашли режиссёра для нового «Джеймса Бонда» — им стал Дени Вильнёв, известный по фильмам «Убийца» (2015), «Прибытие» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» и трилогии «Дюна» (2021, 2024, 2026).

Для Amazon это будет дебютная картина по франшизе — права на серию вместе со студией MGM купили в 2021 году и с тех пор корпорация долгое время пыталась взяться за активное создание фильма, но бессметные продюсеры серии Барбара Брокколи и Майкл Уилсон в феврале 2025 года решили отойти от дел и отдали весь контроль Amazon.

Вот как назначение прокомментировал сам Вильнёв.

Одни из моих самых ранних воспоминаний о кино связаны с 007. Я вырос и смотрел фильмы о Джеймсе Бонде вместе с отцом, начиная с «Доктора Ноу» с Шоном Коннери. Я — убеждённый фанат Бонда. Для меня он священная территория. Я намерен чтить традиции и открыть путь для многих новых миссий. Это большая ответственность, но в то же время невероятно волнующая для меня и огромная честь. Спасибо студии Amazon MGM за оказанное доверие.

К созданию кино Вильнёв сможет приступить после выхода «Дюна: Мессия» в 2026 году.

Материалы по теме
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
Эталонный ремейк от автора оригинала. Обзор «Как приручить дракона»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android