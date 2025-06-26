Death Stranding 2 полноценно вышла только на PS5

Прошедшей ночью состоялся полноценный релиз Death Stranding 2. Игра доступна всем игрокам, которые владеют базовым изданием. Напомним, у тайтла был 48-часовой ранний доступ, стартовавший 24 июня.

Death Stranding 2 разворачивается через 11 месяцев после первой части. Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии, а не в пределах бывшей США, которая стала Объединёнными Городами Америки.

Игра доступна только на PS5. Она полностью поддерживает русский язык, включая даже озвучку.