Актёр Михаил Ефремов воздерживается от алкоголя и передвижения на личном транспорте

После выхода из колонии актёр Михаил Ефремов бросил пить и курить, о чём неоднократно сообщал его адвокат, а также подтверждал его друг. По данным издания «Комсомольская правда», артист действительно воздерживается от употребления алкоголя.

Кроме того, Ефремов отказался от личного автомобиля и перемещается по столице на общественном транспорте. Он мог бы воспользоваться услугами персонального водителя для большего удобства, но предпочёл не делать этого.

Сейчас Ефремов восстанавливается в домашних условиях. Режиссёр Никита Михалков подтвердил, что он взял актёра к себе на работу в театр «Мастерская 12».