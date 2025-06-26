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Актёр Михаил Ефремов воздерживается от алкоголя и передвижения на личном транспорте

Актёр Михаил Ефремов воздерживается от алкоголя и передвижения на личном транспорте
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После выхода из колонии актёр Михаил Ефремов бросил пить и курить, о чём неоднократно сообщал его адвокат, а также подтверждал его друг. По данным издания «Комсомольская правда», артист действительно воздерживается от употребления алкоголя.

Кроме того, Ефремов отказался от личного автомобиля и перемещается по столице на общественном транспорте. Он мог бы воспользоваться услугами персонального водителя для большего удобства, но предпочёл не делать этого.

Сейчас Ефремов восстанавливается в домашних условиях. Режиссёр Никита Михалков подтвердил, что он взял актёра к себе на работу в театр «Мастерская 12».

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