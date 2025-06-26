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В работе находится продолжение культового мультфильма «Рататуй» — инсайдер

В работе находится продолжение культового мультфильма «Рататуй» — инсайдер
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По данным известного киноинсайдера Джеффа Снейдера, Pixar якобы трудится над ремейком культового мультфильма «Рататуй». Представители компании уже отрицали продолжение, но это было давно — задолго до того, как Pixar охватила волна сиквелов.

Снайдер, который всегда опережал события в индустрии, похоже, намекает на то, что проект находится на ранней стадии разработки в Pixar. Тем не менее само существование сиквела подтверждает то, о чём многие в индустрии давно подозревали: Pixar возвращается к истокам.

И всё же «Рататуй» считают одним из лучших мультфильмов Pixar, сильнейшим визуальным и эмоциональным произведением, которое потенциальный сиквел может лишь испортить.

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