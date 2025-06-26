Поставки корейских смартфонов в Россию увеличились

По данным «РИА Новости», в мае 2025 года объём поставок южнокорейских смартфонов в Россию достиг максимального значения за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Статистической службы Республики Корея.

За май Россия импортировала смартфоны на сумму $ 68 тыс., что на 15,3% выше показателя апреля и почти на 8% больше по сравнению с маем 2024 года. В лидерах среди импортёров южнокорейских смартфонов остаются США, Канада и Великобритания. Несмотря на спрос, Россия занимает в этом списке лишь 33-ю позицию.

Зато в России устройства бренда Samsung ежегодно входят в список популярных моделей.