Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Поставки корейских смартфонов в Россию увеличились

Поставки корейских смартфонов в Россию увеличились
Комментарии

По данным «РИА Новости», в мае 2025 года объём поставок южнокорейских смартфонов в Россию достиг максимального значения за последние шесть месяцев. Об этом свидетельствуют данные Статистической службы Республики Корея.

За май Россия импортировала смартфоны на сумму $ 68 тыс., что на 15,3% выше показателя апреля и почти на 8% больше по сравнению с маем 2024 года. В лидерах среди импортёров южнокорейских смартфонов остаются США, Канада и Великобритания. Несмотря на спрос, Россия занимает в этом списке лишь 33-ю позицию.

Зато в России устройства бренда Samsung ежегодно входят в список популярных моделей.

Материалы по теме
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Новый хит Steam: всё, что нужно знать про Peak
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android