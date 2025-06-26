Вышла пятая серия второго сезона сериала «Фишер»

Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink состоялся выход пятой серии второго сезона сериала «Фишер». Её уже можно посмотреть, а шестой эпизод появится 3 июля.

Финал предыдущей серии оставил много вопросов, но в новом эпизоде они получат ответы. Боков подозревает, что массовое отравление угарным газом не случайность, а убийство. Он находит связь с местным сектантом Островским, но тот отрицает свою причастность. Герой и его напарник посещают ритуальный магазин, где продавалась лента, найденная на месте преступления.

Главные роли в «Фишере: Затмение» вновь исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато появилась Ирина Старшенбаум. К ролям шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.