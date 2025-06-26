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Дейзи Эдгар-Джонс получила главную роль в адаптации романа «Разум и чувствительность»

Дейзи Эдгар-Джонс получила главную роль в адаптации романа «Разум и чувствительность»
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По данным издания Deadline, актриса Дейзи Эдгар-Джонс, получившая известность в сериале «Нормальные люди», сыграет главную роль в новой адаптации романа Джейн Остин «Разум и чувствительность».

Роман Остин рассказывает о сёстрах Элинор и Марианне Дэшвуд, противоположностях по своему эмоциональному подходу, которые переживают любовь, потери и финансовую неопределённость в Англии XVIII века. Дебютный роман Остин 1811 года сделал её известной писательницей и остаётся краеугольным камнем английской литературы.

Снимет картину Джорджия Окли («Грустная Джин»), а сценарием займётся Диана Рейд. Даты выхода у ленты пока нет.

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