Дейзи Эдгар-Джонс получила главную роль в адаптации романа «Разум и чувствительность»

По данным издания Deadline, актриса Дейзи Эдгар-Джонс, получившая известность в сериале «Нормальные люди», сыграет главную роль в новой адаптации романа Джейн Остин «Разум и чувствительность».

Роман Остин рассказывает о сёстрах Элинор и Марианне Дэшвуд, противоположностях по своему эмоциональному подходу, которые переживают любовь, потери и финансовую неопределённость в Англии XVIII века. Дебютный роман Остин 1811 года сделал её известной писательницей и остаётся краеугольным камнем английской литературы.

Снимет картину Джорджия Окли («Грустная Джин»), а сценарием займётся Диана Рейд. Даты выхода у ленты пока нет.