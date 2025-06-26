Стартовали съёмки второго сезона сериала «Дети перемен»

Онлайн-кинотеатры Wink и Start объявили о начале съёмок второго сезона сериала «Дети перемен». Производство криминального шоу продлится несколько месяцев, после чего оно выйдет на стримингах.

В продолжении Флора Борисовна становится авторитетным лидером группировки и развивает успешный бизнес, отдаляясь от прошлой жизни. В этом время Руслан ухаживает за больным отцом, Юра хочет воссоединить семью, а Петр жаждет отомстить матери. События вновь развернутся в 1990-х.

К главным ролям вернутся Виктория Исакова, Слава Копейкин, Сергей Гилёв, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Артем Кошман и Руслан Братов. В продолжение войдёт восемь эпизодов — как и в первом сезоне.