Анонсирован сериал в духе «Моей прекрасной няни» с Олесей Иванченко из «Натальной карты»

Телеканал «Пятница!» и Premier анонсировали сериал «Няня Оксана». Это будет шоу в духе культового сериала «Моя прекрасная няня» — даже сюжет аналогичный.

Главные роли исполнят ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко и актёр Виктор Хориняк. История расскажет про Оксану, которая прилетает из Краснодарского края в Москву к своему возлюбленному, но тот бросает девушку. Она устраивает на работу в семью вдовца-ресторатора с тремя детьми.

Премьера шоу состоится в сентябре, точную дату пока не называют. Режиссёром сериала выступила Евгения Абдель-Фаттах. В актёрском составе комедии также числятся Александр Мартынов, Дарья Пицык, Мария Кошина, Елисей Гончаров и Дарина Козлова.