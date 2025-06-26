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В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым

В кинотеатрах России вышла спортивная драма «Арлан. Решающий раунд» с Никитой Кологривым
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26 июня в России состоялась премьера фильма «Арлан. Решающий раунд». Спортивная драма с Никитой Кологривым уже доступна в кинотеатрах по всей стране.

Главный герой — молодой боксёр Арлан, которого играет действующий спортсмен ММА Еркебулан Токтар. Он отказывается от мечты об Олимпиаде, чтобы спасти больного брата, и оказывается в мире подпольных боёв. Его противник — непобеждённый и опасный Никита Адай в исполнении Кологривого.

Сценаристом, режиссёром и продюсером выступил Даулет Жумабаев, это его первая большая работа в кино. Вместе с Кологривым в ленте также снялись Улан Кайраласов, Абильмансур Сериков и Куат Хамитов.

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