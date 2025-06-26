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Вышел большой трейлер Death Stranding 2 к релизу новой игры Хидео Кодзимы

Вышел большой трейлер Death Stranding 2 к релизу новой игры Хидео Кодзимы
Аудио-версия:
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26 июня состоялся релиз Death Stranding 2 — продолжения постапокалиптической игры Хидео Кодзимы. Проект уже доступен на PlayStation 5 полностью на русском языке.

В честь выхода игры японский геймдизайнер по традиции опубликовал большой трейлер новинки, в котором можно увидеть завязку проекта, отрывки из геймплея и кат-сцен. В ролике множество небольших спойлеров, поэтому пользователи рекомендуют смотреть подобные трейлеры уже после прохождения игры.

Видео доступно на YouTube-канале Kojima Productions. Права на видео принадлежат Sony.

События Death Stranding 2 разворачивается через 11 месяцев после финала первой части. Главный герой Сэм живёт вместе с Лу и заботится о ней изо всех сил. Герою предстоит вновь отправиться в опасное приключение, чтобы восстанавливать связи уже в Мексике и Австралии.

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