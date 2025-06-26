У «Игры в кальмара» не будет счастливого финала — создатель сериала

Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона «Игры в кальмара» — вместе с ним популярнейший корейский сериал завершится. В честь скорого релиза издание The Guardian поговорило с автором шоу Хван Дон Хёком, где он поделился своим видением финала проекта.

Судя по всему, зрителям не стоит ждать счастливого финала. Хёк считает, что «Игра в кальмара» просто не может закончиться позитивно для её героев.

Людям нравится хэппи-энды, и мне тоже. Но некоторые истории по своей природе не могут их получить. Если вы попытаетесь их навязать, люди это почувствуют. Если история выступает зеркалом чего-либо, то у неё может не быть счастливого конца. «Игра в кальмара» здесь не исключение.

Третий сезон «Игры в кальмара» расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.