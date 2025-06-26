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Летняя распродажа Стим (Steam) июнь 2025 — что купить, сколько продлится

В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр
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26 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

Интересные предложения на летней распродаже в Steam

Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 10 июля. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.

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