В Steam стартовала летняя распродажа со скидками на тысячи игр
26 июня в Steam началась масштабная летняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.
Интересные предложения на летней распродаже в Steam
- Black Myth: Wukong — 2879 рублей (- 20%)
- Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)
- Detroit: Become Human — 390 рублей (- 70%)
- No Rest for the Wicked — 1190 рублей (- 30%)
- ARK: Survival Ascended — 2110 рублей (- 50%)
- Elden Ring — 2159 рублей (- 40%)
- Death Stranding: Director's Cut — 1319 рублей (- 60%)
- Lies of P — 1999 рублей (- 50%)
- Palworld — 825 рублей (- 25%)
- Banishers: Ghosts of New Eden — 1119 рублей (- 60%)
- Sons Of The Forest — 374 рубля (- 66%)
- Mount & Blade 2: Bannerlord — 1399 рублей (- 50%)
- theHunter: Call of the Wild — 142 рубля (- 80%)
- Hearts of Iron 4 — 830 рублей (- 70%)
- Victoria 3 — 830 рублей (- 70%)
- Stellaris — 549 рублей (- 75%).
Летняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 10 июля. На протяжении двух недель размер скидок будет неизменным.
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