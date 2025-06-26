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YouTube ужесточит правила — стримить можно будет с 16 лет

YouTube ужесточит правила — стримить можно будет с 16 лет
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Компания Google анонсировала изменение в возрастной политике YouTube. С 22 июля вести прямую трансляцию на сервисе смогут только люди не моложе 16 лет.

В кадре стрима могут находиться дети в возрасте от 13 до 15 лет, но только в присутствии взрослого. Компания сообщила, что в противном случае пользователь потеряет доступ к чату и возможность вести прямые трансляции.

Обратите внимание, что в будущем мы планируем отключать прямые трансляции с несовершеннолетними и аккаунт может временно потерять возможность проводить стримы.

Причина изменений возрастных ограничений на YouTube неизвестна. Изменения не затронут каналы, где прямые трансляции не ведутся.

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