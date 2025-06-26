Россияне назвали самые частые проблемы в смартфонах

Компания Unisimka провела исследование о проблемах, с которыми сталкиваются владельцы смартфонов в России. В опросе приняли участие 1000 человек. В большинстве случаев россиян не устраивает быстрая разрядка аккумулятора — 22% опрошенных обеспокоены данным недостатком.

Среди пользователей 18% недовольны малым объёмом памяти смартфонов, а 9% не устраивают угрозы вирусов и фишинга. Опрос также показал, что 5% недовольны отсутствием eSIM и конфиденциальности личных данных. По словам основательницы проекта Unisimka Анны Кашницкой, смартфоны без цифровых SIM-карт становятся для пользователей большим ограничением.

Отсутствие eSIM в современных смартфонах является серьёзным ограничением для пользователей, поскольку этот формат не только упрощает процесс переключения между номерами, но и предоставляет ряд других возможностей, включая экономию на мобильной связи за границей. В условиях участившихся мошеннических действий вопрос конфиденциальности и защиты личных данных становится особенно актуальным. Перед подключением eSIM или модуля для использования этой технологии убедитесь в безопасности хранения личных данных. Это важно в случае кражи или потери смартфона.

Исследование также показало, что 24% пользователей обновляют свои смартфоны регулярно. 20% самостоятельно решают проблемы с устройствами с помощью интернета, а 16% доверяют только сервисным центрам. Почти половина опрошенных (48%) не обращают внимания на проблемы со смартфонами. Кроме того, владельцы iPhone меньше переживают о проблемах устройств, чем пользователи с Android.