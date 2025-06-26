Критики оценили сериал «Железное сердце» выше «Секретного вторжения» от Marvel

25 июня на стриминговом сервисе Disney+ состоялась премьера сериала «Железное сердце» — нового супергеройского проекта во вселенной Marvel. Критики тепло приняли проект: на Rotten Tomatoes шоу рекомендуют к просмотру 69% обозревателей.

Критики отметили, что «Железное сердце» не успевает надоесть из-за малого количества серий, а темп каждого эпизода поддерживает внимание зрителя. Хвалят и игру актёров, особенно Доминик Торн, которая сыграла главную героиню Рири Уильямс. Ругают обозреватели слабый сценарий и незначимость событий для вселенной Marvel.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о сериале «Железное сердце»

«Железное сердце» — это увлекательный и динамичный сериал Marvel, предлагающий уникальную точку зрения на проблемы общества.

Сериал стал достойным дополнением к киновселенной Marvel. Актёры великолепны, особенно Доминик Торн. Это не большой сериал, но все элементы в нём работают.

«Железное сердце» ни в коем случае не ужасный сериал. Но сценарий слишком непримечательный, чтобы смотреть шоу.

В нынешнем виде шоу ощущается как грубый первый черновик — не до конца продуманный и скучный. Сериал вполне смотрибельный, но его нельзя назвать захватывающим.

Сюжет «Железного сердца» рассказывает об одноимённой героине из комиксов, молодой студентке Рири Уильямс. Благодаря своим выдающимся инженерным способностям девушка создаёт себе бронированный суперкостюм в духе Железного человека. Всего в сериале шесть серий — три эпизода уже вышли, а премьера оставшихся состоится 2 июля.