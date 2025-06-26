«Twitch не уйдёт из России»: создатели сервиса — о снижении качества стримов

Создатели платформы Twitch провели трансляцию, где отвечали на вопросы пользователей. Одну из тем они посвятили доступности сервиса для россиян.

По словам разработчиков, Россия — очень важный и большой рынок для Twitch. Платформа никуда не уйдёт из страны, несмотря на ранние заявления СМИ. Создатели также отметили, что россияне приносят большое количество просмотров, но страна остаётся дорогой в обслуживании.

Разработчики также затронули тему снижения качества трансляций Twitch до 720р. Создатели рассказали, что сделали это из-за высоких расходов на Россию, но при этом нулевой прибыли с рекламы. Они готовы пересмотреть решение, когда США и Европа снимут санкции со страны.