Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Twitch не уйдёт из России»: создатели сервиса — о снижении качества стримов

«Twitch не уйдёт из России»: создатели сервиса — о снижении качества стримов
Комментарии

Создатели платформы Twitch провели трансляцию, где отвечали на вопросы пользователей. Одну из тем они посвятили доступности сервиса для россиян.

По словам разработчиков, Россия — очень важный и большой рынок для Twitch. Платформа никуда не уйдёт из страны, несмотря на ранние заявления СМИ. Создатели также отметили, что россияне приносят большое количество просмотров, но страна остаётся дорогой в обслуживании.

Разработчики также затронули тему снижения качества трансляций Twitch до 720р. Создатели рассказали, что сделали это из-за высоких расходов на Россию, но при этом нулевой прибыли с рекламы. Они готовы пересмотреть решение, когда США и Европа снимут санкции со страны.

Материалы по теме
Как вернуть высокое качество в Twitch: все способы смотреть стримы в 1080p в России
Как вернуть высокое качество в Twitch: все способы смотреть стримы в 1080p в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android