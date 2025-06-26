Россияне могут остаться без легальных фильмов и сериалов из-за нового закона

24 июня в Госдуме в первом чтении подписали законопроект, обязывающий онлайн-кинотеатры получать прокатные удостоверения на показ контента. Отмечается, что данные поправки внесут в закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Это значит, что для выхода фильмов и сериалов на стримингах необходимо будет получать специальное разрешение от Минкультуры.

Спустя сутки крупнейший в России онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» прокомментировал ситуацию. В сервисе заявили, что будущий закон может практически уничтожить сферу стримингов в стране из-за излишнего контроля. В компании считают, что система прокатных удостоверений была принята более 30 лет назад и не подходит под современные реалии, в которых выходит гораздо больше цифрового контента.

Мы считаем регулирование онлайн-кинотеатров в части прокатных удостоверений избыточным, ведь онлайн-кинотеатры как аудиовизуальные сервисы уже тщательно регулируются государством – через законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Более того, та система прокатных удостоверений для оффлайн-кинотеатров, которая действует сейчас, была придумана ещё в 1993 году. Это устаревшая система, которая работает для кинотеатров, где выходит около 500 фильмов в год, но совершенно неподходящая для стримингов, где в год появляется несколько тысяч новых тайтлов.

Как отмечают в ассоциации «Интернет-видео», сейчас примерно у 90% легальных фильмов и сериалов в России нет прокатного удостоверения. Учитывая сроки получения документов и финансовые расходы, на оформление разрешения могут уйти годы. И в это время зрителям будут недоступны многие проекты, которые можно будет посмотреть лишь в пиратском секторе интернета.