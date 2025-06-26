Вышел новый трейлер «Эддингтона» с Хоакином Фениксом и Педро Паскалем

Студия А24 выпустила новый трейлер фильма «Эддингтон». Драматический вестерн выйдет в кино 18 июля.

Видео доступно на YouTube-канале А24. Права на видео принадлежат А24.

Сюжет картины повествует о маленьком американском городке, охваченном пандемией коронавируса. На фоне ограничений разворачивается борьба между шерифом и мэром. Местным жителям предстоит выбрать, на чью сторону встать.

У «Эддингтона» звёздный актёрский состав: Хоакин Феникс («Джокер»), Эмма Стоун («Бедные-несчастные») и Педро Паскаль («Одни из нас»). Режиссёром ленты выступил Ари Астер — автор хорроров «Солнцестояние» и «Реинкарнация».