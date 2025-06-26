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dupreeh — об отмене системы MRQ по CS2: это усложняет путь на мэйджор

Бывший профессиональный игрок в Counter-Strike 2, датчанин Питер dupreeh Расмуссен, прокомментировал решение Valve отменить квалификации к следующему мэйджору по CS2.

Я ещё не до конца разобрался во всех деталях VRS, но в целом мне кажется, что изменения не в лучшую сторону. Я думаю, что это только к худшему.

Также dupreeh объяснил, почему идея с VRS не является удачной.

Это вредит, поскольку раньше в отборочных турнирах вы всегда были на равных — можно было просто прийти и сыграть. И если вы действительно хорошо проводили квалификацию, особенно в небольших регионах, у вас был шанс попасть на мэйджор.

Напомним, 11 июня стало известно, что Valve откажется от проведения Major Regional Qualifiers (MRQ) к StarLadder Budapest Major 2025. Все участники турнира теперь будут определяться по рейтингу VRS. В компании пояснили, что с учётом календаря и сторонних турниров проведение дополнительных отборов лишь перегружает сезон.