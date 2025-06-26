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FL4MUS — о проблемах в Virtus.pro по CS2: просто я не справился с напряжением

Бывший игрок состава Virtus.pro по Counter-Strike 2 Тимур FL4MUS Марьев поделился мыслями о своём выступлении и игре команды.

Ребят, основная проблема была в моей личной индивидуальной уверенности. Из-за того, что я играл неуверенно, просело моё принятие решений — много переживал во время игры, стрессовал. Когда у тебя просаживается уверенность, тебе даже играть сложно.

Также Тимур добавил, что не справился с психологической нагрузкой во время матчей.

Просто я не справился с напряжением. У этой команды были цели выше, чем у моих прошлых команд. Я просто не справился — вот и всё. Ещё такой прикол, что напряжение я сам себе создал.

Игрок также отметил, что на его выступлении негативно сказались частые смены игровых ролей. FL4MUS считает, что ему стоит дать больше времени, чтобы привыкнуть к разным позициям.

Конечно. Просто я еще такой игрок, что мне нужно больше времени на новых позициях. Очень часто менялись позиции, и я как будто с этим не справлялся.

Напомним, 25 июня организация Virtus.pro официально объявила о переводе FL4MUS в запас основного состава по CS2.